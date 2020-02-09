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أخبار العالم

قصة بريطاني نشر فيروس كورونا في أوروبا

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن بريطاني نشر فيروس كورونا المستجد في أكثر من دولة أوروبية أثناء حضوره أحد المؤتمرات في سنغافورة.

وقالت الوكالة في تقرير إن البريطاني يعتقد أنه أصيب بالعدوى أثناء تواجده في سنغافورة ولم يغادر إلى بلاده مباشرة بل أمضى بضعة أيام مع أشخاص في كوخ بمنتجع تزلج جبلي فرنسي في طريق عودته إلى بريطانيا، أواخر الشهر الماضي.

وأضافت أن الفحوص أثبتت إصابة خمسة بريطانيين آخرين بمنتجع التزلج، الواقع في منطقة جبال الألب، بفيروس كورونا، وربطوا بين هذه الحالات والمجموعة التي أقامت بالكوخ.

وصباح اليوم، أعلن مسئولون في قطاع الصحة البريطاني، الأحد، تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا وإنها لشخص انتقل إليه المرض من بريطاني أثناء وجوده في فرنسا.
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