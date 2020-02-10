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رياضة

شاهد.. لحظة طرد مدرب الزمالك من مباراة الإسماعيلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
رصدت  عدسة صدى البلد، رد فعل سامي الشيشيني مدرب الزمالك بعد طرده فى مباراة الاسماعيلي .

وجاء ذلك القرار بعد اعتراضه على قرارات محمود عاشور حكم المباراة ، مما دفع الحكم بإشهار البطاقة الحمراء ، وظهرت مناوشات بينهما وتدخل بعض من جهاز الزمالك لتهدئة الوضع .

وتغلب فريق الزمالك على  الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

تقدم باهر المحمدى فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء وتعادل فى الدقيقة 61 يوسف أوباما وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 66.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك اليوم.

المركز الأول: النادي الأهلي برصيد نقطة 39 نقطة

المركز الثاني: نادي المقاولون العرب برصيد 32 نقطة

المركز الثالث: نادي الزمالك برصيد 31 نقطة

المركز الرابع : نادي الاتحاد برصيد 27 نقطة

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