معرفتش أدخل النادي.. جمال حمزة: تعاقد الزمالك مع التوءم ضربة للأهلي

كشف جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن شعوره حين تعاقد النادي مع ثنائي الأهلي ، التوأم حسام وابراهيم حسن في بداية الألفية ن حيث أكد أنه لم يصدق في البداية الأنباء التي تم تداولها في هذا الشأن.





وقال جمال حمزة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: منزلي بجوار نادي الزمالك ، وفي يوم من الأيام سمعت صوت عالي في النادي على غير المعتاد ، فعلمت ان حسام حسن وصل القلعة البيضاء.





واستكمل حديثه ، في هذا اليوم ، "معرفتش ادخل النادي" ، فكنت ذاهب إلى التدريب ، ووجدت زحمة غير طبيعية في النادي وعلى البوابات بسبب وصول التوأم لمقر النادي ، واصفا التعاقد معهما أنه ضربة ، للنادي الأهلي.