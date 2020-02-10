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رياضة

معرفتش أدخل النادي.. جمال حمزة: تعاقد الزمالك مع التوءم ضربة للأهلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن شعوره حين تعاقد النادي مع ثنائي الأهلي ، التوأم حسام وابراهيم حسن في بداية الألفية ن حيث أكد أنه لم يصدق في البداية الأنباء التي تم تداولها في هذا الشأن.

وقال جمال حمزة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار:  منزلي بجوار نادي الزمالك ، وفي يوم من الأيام سمعت صوت عالي في النادي على غير المعتاد ، فعلمت ان حسام حسن وصل القلعة البيضاء.

واستكمل حديثه ، في هذا اليوم ، "معرفتش ادخل النادي" ، فكنت ذاهب إلى التدريب ، ووجدت زحمة غير طبيعية في النادي وعلى البوابات بسبب وصول التوأم لمقر النادي ، واصفا التعاقد معهما أنه ضربة ، للنادي الأهلي.
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