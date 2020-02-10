شكرًا على الاستقبال.. محمد عواد يوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي

وجه محمد عواد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة للاعبين والعاملين بنادى الاسماعيلي، بعد مبارة فريقه مع الدراويش.





وكتب عواد على صفحته بموقع "انستجرام" ‏سعدت جدًا اليوم برؤية فريقي السابق والنادي قمت بمصافحة زملائى و كل العاملين داخل النادي شكرًا علي الاستقبال من كل من ساندوني داخل النادي كل التوفيق للفريق الفترة القادمة".





حقق فريق الزمالك، انتصارًا هامًا، على حساب مضيفه النادي الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري.





افتتح باهر المحمدي التسجيل للإسماعيلي من ضربة جزاء، قبل أن يعادل يوسف أوباما النتيجة للزمالك ، ليعقبه محمود علاء بتسجيله الهدف الثاني وهدف الانتصار من ضربة جزاء أيضًا، ليحقق الفريق انتصاره التاسع.





وحقق الزمالك ثاني انتصاراته تواليًا، بعدما فاز على نظيره نادي حرس الحدود في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيده للنقطة 31.







