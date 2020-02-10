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أبو العينين: المقاولون العرب بقيادة محسن صلاح حققت إنجازات في مصر وأفريقيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:45 ص
محسن صلاح
محسن صلاح
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حمزة شعيب
أشاد رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمرشح للانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، بجهود شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح.

وقال أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "المقاولون الذين ينفذون المشروعات القومية هم أبطال التنمية الحقيقية"، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب بقيادة المهندس محسن صلاح نفذت إنجازات بكل المقاييس خلال تنفيذ المشروعات القومية عبر العمل 24 ساعة.

وتابع أبو العينين: "شركة المقاولون العرب لا تعمل في مصر فقط بل تعد سفيرا لنا في كافة الدول الأفريقية".

وفى سياق آخر، أشار نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحًا أن الرئيس السيسي طموحاته تصل إلى عنان السماء، ونجح في تحقيق نهضة حقيقية حديثة من دون حدود.

وأوضح "أبو العينين" أن الصحة لها اهتمام كبير جدا وتطوير المستشفيات، وتم وضع خريطة في لمحافظة الجيزة، موضحا أنه عقد اجتماعًا موسعًا بجامعة القاهرة عام 2000 لإنشاء منظومة جديدة الفاعل فيها المحافظة والجامعة بالتنسيق مع النواب.

ونوه «أبو العينين» بأنه أصدر كتابًا يتضمن كل ما يريد تطويره في محافظة الجيزة ويعرض من خلاله المشروعات التي يسعى إلى تنفيذها، مؤكدا أن كل المشروعات نفذت وفقا لبرامج وإشراف من وزير التخطيط، ليضع في خطة الدولة وبعدها نفذت بعض المشروعات التي تهم أهالي الجيزة، وهذا ا يسعى إلى تنفيذه الآن.

وشدد على أنه يقدم خريطة جديدة بفكر جديد يشارك فيها متخصصون وعلماء من خلال برنامج عمل، وتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.

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