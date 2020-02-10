للنجومية أسرار.. روجينا تحتفى بـ يسرا بعد مشاركتها فى حفل جوائز الأوسكار

احتفت الفنانة روجينا بالنجمة الكبيرة يسرا بعد حضورا النسحة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.









ونشرت روجينا صورة للفنانة يسرا وعلقت قائلة " سيفا ❤️على السجادة الحمرا فى توزيع جوائز الأوسكار٢٠٢٠👏👏👏

نجمة من طراز فريد للنجومية اسرار تمتلكها يسرا💚💚💚"





وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل مع المكياج الصارخ.









وتشارك حاليا روجينا في تصوير دورها فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد الرحمن ابو زهرة، رحاب الجمل، وأحمد داش، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج تامر مرسى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020.



