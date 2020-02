للنجومية أسرار.. روجينا تحتفى بـ يسرا بعد مشاركتها فى حفل جوائز الأوسكار

View this post on Instagram

سيفا ❤️على السجادة الحمرا فى توزيع جوائز الأوسكار٢٠٢٠👏👏👏 نجمة من طراز فريد للنجومية اسرار تمتلكها يسرا💚💚💚 @youssra @yousra @yousrawi.group