مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

شهد الطريق الدائري ماقوسة صفط الغربية بمركز المنيا والمودي إلي الطريق الصحراوي الغربي حادث مروع إثر تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل مما اسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 10 اخرين تم نقل الجثث والمصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل بالطريق الدائرى ماقوسه صفط الغربية المؤدي للصحراوي الغربي مما أسفر عن مصرع 11 شخصا واصابة 10 اخرين وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين للمستشفي وشهدت مستشفى المنيا العام تكثيفا امنيا كبيرا لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.