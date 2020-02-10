كعقاب قاس.. سيدة تطلب الطلاق والمحكمة تقرر إعطاءها نصف ثروة الزوج

قررت محكمة بريطانية انصاف امرأة وتعديل القانون حيث استئنفت الحكم الذي صدر بعد طلبها الطلاق من زوجها.





وفقا لصحيفة " إندبندنت" فان المحكمة قررت أن تعمل على المساواة بين الرجل و المرأة بالعدل ، فقد أقرت إعطاء نصف ثروة أحد الرجال إلى زوجته التي طلبت منه الزواج.





وقالت أمام المحكمة إنها لن تعيش معه تحت سقف بيت واحد مرة آخرى.







وأشار القاضي إلى أن القرار كان لابد منه ولا مفر من تعديل القانون بحيث يكون منصفا للبشر.





وعندما اعترض محامي الزوج وقال من حق الزوجة 29% فقط من ثروة الزواج فهي كانت تعيش في كنفه وكان ينفق المال على بيته وأولاده