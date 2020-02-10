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أخبار العالم

مباحثات مغربية إثيوبية لتحقيق انطلاقة غير مسبوقة في علاقات البلدين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:42 م
جانب من مباحثات العثمانى
جانب من مباحثات العثمانى وآبي أحمد
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ميـــس رضــا

أجرى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني مباحثات مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، أكد فيها على خصوصية العلاقات بين البلدين التي وصفها بـ الجيدة.


وأوضح رئيس الحكومة المغربية في تصريح صحفى، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تطوير تلك العلاقات، خصوصا على المستوى الاقتصادي في ظل وجود مشاريع مشتركة انطلقت وأخرى مبرمجة.


كما ناقشت المباحثات كيفية تسريع الانتهاء من تلك المشاريع، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وتنويعه ليشمل الأسمدة، والفلاحة، والطاقة خصوصا الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

 

وذكر رئيس الحكومة أن هناك اتفاقيات سبق توقيعها خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس لإثيوبيا سنة 2016، مشيرا إلى أن لدى البلدين خريطة طريق واضحة، وهناك حرص على تعهدها ومواصلة تنفيذ المشاريع المتفق عليها على الأرض.

 

وقد حضر هذه المحادثات بين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء الإثيوبي سفيرة المغرب بإثيوبيا وجيبوتي نزهة العلوي المحمدي.

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