المصري يكتفي بهدف نظيف في شباك وادي دجلة بالشوط الأول

وتمكن لاعبو المصري من السيطرة على أحداث الشوط الأول وأحرز هدف التقدم في الدقيقة "33"، عن طريق اللاعب أحمد ياسر من خلال تمرير كرة طويلة خلف مدافعي وادي دجلة ليتمكن من تسديدها بقوة من داخل منطقة الجزاء ليتمكن محمد عبد المنصف من التصدي لها ولكن تعود من جديد لأحمد ياسر الذي تمكن من تسديدها في المرمى الخالي بسهولة .





وحاول لاعبو وادي دجلة من فرض الهجمات على شباك المصري البورسعيدي من أجل إحراز هدف التعادل ولكن تمكن لاعبو المصري من الحفاظ علي شباكهم واللجوء الى الكرات الثابتة حتى أعلن حكم المباراة انتهاء أحداث الشوط الأول .









حراسة المرمي: أحمد مسعود.





خط الدفاع: كريم العراقي وعمر كمال وحسن علي وأحمد ياسر.





خط الوسط: سعيدو سيمبوري وبهاء مجدي و إسلام أبو سليمة وفريد شوقي.





خط الهجوم: مفتاح طقطق واوستن اموتو.





وعلى مقاعد البدلاء كل من:





أحمد عبد الفتاح وخالد مصطفي وعمرو موسي ومحمد جابر وحسين رجب وشيخ موكورو وأيمن ندا.





بينما جاء تشكيل وادي دجلة :-





محمد عبد المنصف وعبدالله محمود ورجب عمران وخالد رضا ويعقوب ومروان حمدي ومحمد عبد العاطي و بوزاس وحسام عرفات وعبد الكبير وأحمد بيكهام.