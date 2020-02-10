محمد الباز: مصر أمام موجة إرهابية جديدة .. فيديو

برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هناك سببين

لطرح هذا السؤال أولهما أن العمليات الإرهابية في سيناء تراجعت بشكل كبير للغاية على مدار فترة طويلة وهذه أول عملية يتم تنفيذها في سيناء منذ أشهر عديدة .