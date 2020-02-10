محمد الباز: مصر أمام موجة إرهابية جديدة .. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر تواجه الآن موجة إرهابية جديدة تستهدف الدولة المصرية بعد تراجع العمليات الإرهابية لفترات طويلة.
وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هناك سببين يدفعان لطرح هذا السؤال أولهما أن العمليات الإرهابية في سيناء تراجعت بشكل كبير للغاية على مدار فترة طويلة وهذه أول عملية يتم تنفيذها في سيناء منذ أشهر عديدة .
وأوضح أن عدد الإرهابيين الذين شاركوا في العملية كبير وهذا يؤكد أنه كان هناك مخطط لتنفيذ عملية كبرى.
وأشار إلى أن السبب الثاني هو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة الإفريقية أمس دعا إلى عقد قمة في مصر لتشكيل قوة إفريقية مشتركة لمواجهة الإرهاب.