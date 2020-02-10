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رياضة

أخبار الزمالك.. مكافآت خاصة للاعبين.. وجلسة خاصة قبل التوجه لخوض السوبر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:06 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 10 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:


قال جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، إن بطولة دوري الأبطال في متناول الأبيض، فضلا عن بطولتي السوبر الأفريقي والمصري أيضا.


أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسابقة الدوري لم تنته بعد بالرغم من تألق الأهلي وابتعاده بالصدارة.


عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.


قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة المحلية بالسفر إلى مدينة الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي ببطولة السوبر المحلي. 


عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حكمًا اللقاء المرتقب، بين نادي الزمالك، والترجي الرياضي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي.
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