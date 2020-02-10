أخبار الزمالك.. مكافآت خاصة للاعبين.. وجلسة خاصة قبل التوجه لخوض السوبر

قال جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، إن بطولة دوري الأبطال في متناول الأبيض، فضلا عن بطولتي السوبر الأفريقي والمصري أيضا.
أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسابقة الدوري لم تنته بعد بالرغم من تألق الأهلي وابتعاده بالصدارة.
عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة المحلية بالسفر إلى مدينة الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي ببطولة السوبر المحلي.
عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حكمًا اللقاء المرتقب، بين نادي الزمالك، والترجي الرياضي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي.