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أخبار البلد

الأنبا زوسيما يصلي أول قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:40 م
الأنبا زوسيما
الأنبا زوسيما
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كتب – سامح سلام
صليّ  نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما القُداس الإلهي بكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بكرمة دير الرسل بأطفيح؛ في أول أيام صوم يونان.

شارك في الصلاة القس بلامون سليمان، والقس صرابامون فوزي، ومجموعة كبيرة من الشمامسة وشعب الكنيسة، وألقى نيافته عظة القداس عن "التوبة والخلاص".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان اليوم الاثنين ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.

ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.

وكان البابا تواضروس الثاني أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.
الأنبا زوسيما يصلي أول قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح
الأنبا زوسيما يصلي أول قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح
الأنبا زوسيما يصلي أول قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح
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