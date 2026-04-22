العرض الأول لفيلم دنيا بطولة محمد مهران ونجلاء بن عبد الله

في أجواء احتفالية تحتفي بصوت المرأة وقضاياها، يشهد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اليوم عرضا مميزا ضمن فعالياته، حيث ينطلق العرض العالمي الاول للفيلم المصري التونسي “دنيا”، في خطوة تعكس ثراء التعاون السينمائي العربي.

ومن المقرر عرض الفيلم في تمام الساعة السابعة مساء ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، بحضور بطل العمل محمد مهران، إلى جانب المنتج التونسي مجدي الحسيني، وسط توقعات باهتمام نقدي وجماهيري كبير.

ويضم الفيلم في بطولته كلا من محمد مهران ونجلاء بن عبد الله، وهو من إنتاج مجدي الحسيني وسعيد السعيدي، وإخراج خليل البحري، في تعاون فني يجمع بين الخبرات المصرية والتونسية.

ويعد “دنيا” من الاعمال الروائية الطويلة التي تراهن على طرح انساني يمس الواقع، مستفيدا من تنوع خلفيات صناع العمل، وهو ما يضفي عليه طابعا خاصا داخل سباق المسابقة الرسمية للمهرجان.