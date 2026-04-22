كلاسيكيات عالمية بقيادة الصعيدى على المسرح الكبير

تتواصل سلسلة حلقات سيمفونيات عظيمة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية لأوركسترا القاهرة السيمفونى حيث يقام حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا والسوبرانو البرازيلية كاميلا بروفنزالى وذلك فى السادسة والنصف مساء السبت ٢٥ أبريل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعها كبار المؤلفين منها الحياة السماوية لـ جوستاف مالر، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا لـ إدوارد الجار، السيمفونية الخامسة لـ تشايكوفسكى .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى يعمل على تقديم سلاسل حفلات نوعية تضم مختارات من المؤلفات العالمية لإلقاء الضوء على ملامح الموسيقى الكلاسيكية التى تعد أحد أهم ألوان الفنون الجادة .