معلومات عن مسلسل الأمير من بطولة أحمد عز.. تعرف عليها

يعود الفنان أحمد عز للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدم مسلسل “الاختيار 3”، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

عودة أحمد عز ستكون من بوابة المنصات، من خلال مسلسل الأمير، والذي رصدت له ميزانية ضخمة.

وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، ومن إنتاج استوديوهات صلة وشاهد MBC.

مسلسل الأمير بطولة النجم أحمد عز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، ومن إخراج العالمي ستيفن هوبكنز، فكرة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار الكاتب الكبير صلاح الجهيني، ومن المقرر عرضه عام 2027 حصريًا على شاهد.

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد عز عرض فيلمه الجديد فرقة الموت، خلال الفترة القادمة في السينمات المصرية.

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاء، ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عددا من الأفلام، أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفة، وفيلم “بدل فاقد” للمخرج أحمد علاء.