إيرادات السينما المصرية أمس.. برشامة في الصدارة.. ومحمد سعد يحقق 88 ألف جنيه

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 5  أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس» و “ إشعار بالموت” .

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس الثلاثاء   .

برشامة:

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلي  1,188,942 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.


حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 246,306  جنيه، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينمات مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 219,013 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 88,414 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

بينما حقق فيلم “إشعار بالموت” إيرادات بلغت قيمتها 7,040 جنيه. 

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل.



 

برشامة محمد سعد هشام ماجد

