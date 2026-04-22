اللهم يا شافي.. الصفحة الرسمية لهاني شاكر تواصل الدعاء لأمير الغناء

دعا أدمن صفحة الفنان هاني شاكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» له بالشفاء، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكتب أدمن امير الغناء العربي قائلًا: «اللهم يا شافي يا معافي، اشفِ هاني شاكر شفاءً تامًا عاجلاً لا يغادر سقمًا، وأعد إليه صحته وقوته، وارزقه السكينة والشفاء الكامل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين».

ونفت نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت مصادر خاصة داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددة على ضرورة عدم نشر أخبار قد تثير القلق بين أسرته وجمهوره.

وأوضحت المصادر أن حالته الصحية تستدعي المتابعة دون الدخول في تفاصيل غير دقيقة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل بدلًا من تداول أخبار غير مؤكدة.