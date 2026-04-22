خالد يوسف رئيسا للجنة تحكيم مهرجان روتردام السينمائي

أعلن المخرج خالد يوسف عن سعادته الكبيرة بتلقي دعويين مهمتين للمشاركة في فعاليات مهرجانين سينمائيين بارزين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المشاركات تمثل إضافة مهمة لمسيرته الفنية وعلاقته بالمشهد السينمائي الدولي.

وأوضح أن الدعوة الأولى جاءت من خالد شوكات، الوزير والنائب التونسي السابق، ومن السينمائي السوري روش عبد الفتاح المدير الفني لـ مهرجان روتردام السينمائي في هولندا، وذلك لحضور فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان، حيث تم اختياره لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو.

وفي سياق متصل، أشار يوسف إلى تلقيه دعوة ثانية من الناقد الجزائري محمد علال، محافظ مهرجان عنابة السينمائي، للمشاركة في دورة هذا العام، والتي تحمل طابعًا خاصًا إذ تحتفي بمئوية المخرج الكبير يوسف شاهين، كما تحل السينما المصرية ضيف شرف على المهرجان، المقرر إقامته في الفترة من 24 إلى 30 أبريل.

وأكد خالد يوسف أن هذه الدعوات تمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، ليس فقط لقيمة القائمين عليها، ولكن أيضًا لأهمية المهرجانين على الساحة السينمائية العالمية، مشيرًا إلى حرصه على تلبية الدعويين والمشاركة الفعالة في أنشطتهما.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمهرجانين، مشددًا على أهمية هذه الفعاليات في دعم صناعة السينما وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين مختلف دول العالم، متطلعًا إلى مزيد من التألق والنجاح لهما في الدورات المقبلة.