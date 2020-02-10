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أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة حميميم السورية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:30 م
روسيا تعلن إسقاط
روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة حميميم السورية
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قسم الخارجي
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب.


وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بورينكوف في بيان، الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي بقاعدة "حميميم" رصدت مساء أمس 9 فبراير، طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.


وأضاف بورينكوف أن منظومة "بانتسير إس" للدفاع الجوي تصدت للهجوم الأول، القادم من جهة الشمال الشرقي، على بعد كيلومترين عن القاعدة. وتمت إصابة الهدف الثاني على بعد 6 كيلومترات عن القاعدة، والذي كان قادما من جهة الشمال الغربي.


وأكد المركز الروسي عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهجومين، مشيرا إلى أن قاعدة "حميميم" تواصل العمل بشكل طبيعي.
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