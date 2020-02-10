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فن

في عزاء لينين الرملي.. أول ظهور للمخرج خالد جلال بعد عملية قسطرة القلب.. شاهد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:50 م
خالد جلال يصافح وحيد
خالد جلال يصافح وحيد حامد في عزاء لينين الرملي
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سعيد فراج - تصوير: عمرو سيد
ظهر المخرج خالد جلال، اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، في أول ظهور له بعد عملية قسطرة القلب.

وتقدمت أسرة لينين الرملي، الصفوف في دار مناسبات مسجد عمر مكرم لتلقي العزاء، وكان أبرز الحضور حتى الآن «أشرف زكي، جمال العدل، حمدي رزق، عمرو الليثي، محمد صبحي، لبلبة، إيمان». 

وتعرض المخرج خالد جلال لوعكة صحية مفاجئة في الأيام الماضية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تقرر حجزه على أثرها بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء قسطرة في القلب. 

يذكر أن الدكتور خالد جلال كان اكتشف عددا كبيرا من الفنانين وقدمهم فى عروض مسرحية تابعة لمركز الإبداع أبرزهم بيومى فؤاد ومحمد فراج ومحمد ثروت ومحمد عز وغيرهم كثيرون.
في عزاء لينين الرملي.. أول ظهور للمخرج خالد جلال بعد عملية قسطرة القلب.. شاهد
في عزاء لينين الرملي.. أول ظهور للمخرج خالد جلال بعد عملية قسطرة القلب.. شاهد
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