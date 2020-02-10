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فن

منة شلبي ضيفة أول حلقات برنامج روتانا الجديد B my guest

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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صدى البلد
تحل الفنانة منة شلبى الخميس القادم ١٣ فبراير ضيفة أول حلقات برنامج “B my guest” ،الذى سيذاع على شبكة قنوات روتانا ، وتحديدًا عبر شاشتي الـ "ال بي سي" و"روتانا موسيقى" .

ويقدم البرنامج  الإعلامي  بلال العربي ،ويجرى خلاله  مقابلات حصرية مع مشاهير من عالم الأفلام والموسيقى والأزياء.

وسيتم عرض “B my guest” كل يوم خميس في تمام الساعة الثامنة   مساءً بتوقيت  القاهرة على شاشة الـ" ال بي سي"،في ما يُعرض على شاشة "روتانا موسيقى" كل يوم جمعة عند الخامسة مساءا .

كما سيتم بث بعض الحلقات التي ستستضيف أهم الممثلين على شاشة روتانا سينما كحلقات خاصة.

يذكر أن بلال العربي حائز على جائزة أفضل مقدم في المنطقة العربية وهو وجه إعلامي مميز لأهم المهرجانات الدولية مثل مهرجان كان السينمائي، أسابيع الموضة الدولية وغيرها.

منة شلبي ضيفة أول حلقات برنامج روتانا الجديد B my guest
منة شلبي ضيفة أول حلقات برنامج روتانا الجديد B my guest
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