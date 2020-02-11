ضحك ولعب وجد وحب .. عدلي القيعي يغني على الهواء بسبب الأهلي.. شاهد





وبدأ القيعي برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، بأغنية ضحك ولعب وجد وحب، تغزلا في لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة فايلر، ومواصلة الانتصارات المحلية ، للمباراة الـ14 على التوالي.





وبفوز الأهلي على الطلائع ، ابتعد بصدارة المسابقة عن اقرب منافسي المارد الأحمر بـ10 نقاط حيث يتربع على جدول المسابقة برصيد 42 نقطة ويليه المقاولون العرب برصيد 32 نقطة.

تغنى المهندس عدلي القيعي ، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بفريق الكرة ، بعد أدائه في مباراة طلائع الجيش في الجولة الـ17 بالدوري والتي انتهت ، بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.