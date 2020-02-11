AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضحك ولعب وجد وحب .. عدلي القيعي يغني على الهواء بسبب الأهلي.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تغنى المهندس عدلي القيعي ، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بفريق الكرة ، بعد أدائه في مباراة طلائع الجيش في الجولة الـ17 بالدوري والتي انتهت ، بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

وبدأ القيعي برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، بأغنية ضحك ولعب وجد وحب، تغزلا في لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة فايلر، ومواصلة الانتصارات المحلية ، للمباراة الـ14 على التوالي.

وبفوز الأهلي على الطلائع ، ابتعد بصدارة المسابقة عن اقرب منافسي المارد الأحمر بـ10 نقاط حيث يتربع على جدول المسابقة برصيد 42 نقطة ويليه المقاولون العرب برصيد 32 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب الفوز على الإسماعيلي.. عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لجماهير الأهلي

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون

قبل لقاء بيراميدز.. ظهير أيمن الأهلي يواجه شبح الغياب عن لقاء الطلائع

أول قرار لـ رينيه فايلر عقب فوز الأهلي على بيراميدز

الابتعاد بالصدارة.. الأهلي يواجه طلائع الجيش بحثا عن مواصلة الانتصارات

ترشيحاتنا

بالتزامن مع كورونا.. ألمانيا تحذر العالم من فيروس جديد

بجاحة أردوغان .. ماذا طلبت تركيا من اليونان في بحر إيجة؟

هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر الجبنة وبان كيك بطاطس وكوكتيل فواكه بالسيرب

هاتي بوسة.. غرامة 4 آلاف ريال لـ موظف تحرش بزميلته

لا يعني حل الخلاف.. قرار مفاجئ من الإمارات بشأن العلاقات مع قطر

ملك وكتابة يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب عقوبات بيراميدز .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد