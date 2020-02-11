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أخبار العالم

كارثة تتعرض لها دول القرن الإفريقي بسبب الجراد.. فيديو وصور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تواجه القارة الإفريقية خطرا كبيرا، خلال هذه الأيام، هو الأكبر منذ عام 1989، حيث دمر سرب ضخم من الجراد  ، العديد من المحاصيل الزراعية في كينيا وإثيوبيا والصومال، وعبر إلى أوغندا. 

وقال مسئولو الحدود في منطقة القرن الأفريقي- وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية- إن هذه الحشرات أهلكت الإمدادات الغذائية في منطقة القرن الأفريقي، كما أنها عبر المناطق الحدودية في أوغندا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" من أزمة إنسانية في الشهر الماضي بسبب الجراد، حيث إن ما يقدر بنحو 360 مليار حشرة تشق طريقها عبر أطنان من المحاصيل. 

ومن جانبها، أعلنت الصومال حالة الطوارئ هذا الشهر بسبب فقدان المحاصيل الحيوية بفعل أسراب الجراد. 

ومن جهتها، بدأت الأمم المتحدة في إرسال الطائرات بدون طيار المزودة بالخرائط من أجل رش المبيدات على المحاصيل الزراعية لحمايتها من الجراد. 

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى الحصول على مزيد من المساعدة من بقية العالم.

وقال: "أصدرت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا للمساعدة. أطلب من المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة وكرم لضمان استجابة فعالة والسيطرة على الإصابة بينما لا تزال لدينا الفرصة ".

 
كارثة تتعرض لها دول القرن الإفريقي بسبب الجراد.. فيديو وصور
كارثة تتعرض لها دول القرن الإفريقي بسبب الجراد.. فيديو وصور
كارثة تتعرض لها دول القرن الإفريقي بسبب الجراد.. فيديو وصور
كارثة تتعرض لها دول القرن الإفريقي بسبب الجراد.. فيديو وصور
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