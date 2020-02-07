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أخبار العالم

الجراد يغزو شرق إفريقيا.. إثيوبيا تطالب بإجراءات عاجلة لمنع انتشاره

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:37 م
. إثيوبيا تطالب بإجراءات
. إثيوبيا تطالب بإجراءات عاجلة لمنع انتشار الجراد
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قسم الخارجي
دعا اجتماع وزاري في إثيوبيا حول انتشار الجراد الصحراوي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد أسوأ غزو للجراد في منطقة شرق إفريقيا.

وبحسب وكالة الأنباء الاثيوبية، حضر الاجتماع ، الذي أقيم ، اليوم الجمعة، في أديس أبابا وزراء من مختلف البلدان وممثلون عن منظمة الغذاء العالمية وشركاء التنمية.

وأوضحت أنه خلال الاجتماع ، تم ذكر إثيوبيا وكينيا والصومال كبلدان هي الأكثر تضررًا من الجراد الصحراوي في المنطقة، مشيرة إلى أن الأسراب يمكن أن تضر أيضًا بإريتريا والسودان.

ووفقا للوكالة، لوحظ أن أسراب الجراد ستستمر في ضرب منطقة شرق إفريقيا وقد تستمر حتى يونيو 2020 في إثيوبيا.

وأكدت أن شركاء التنمية الدوليين بحاجة إلى توحيد الجهود لتفادي العواقب الوخيمة للجراد على سبل عيش ملايين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين في المنطقة، وفقا لمنظمة الغذاء.

وأعادت الحكومة الإثيوبية التأكيد على قلق المنظمة، داعية إلى مساعدة المنظمات الدولية لمنع المزيد من انتشار الجراد.
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