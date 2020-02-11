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برلمان

مجلس النواب يعقد جلسته العامة اليوم لبحث مشروعات قوانين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:44 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، فضلا عن طلبات الإحاطة الخاصة بالنواب.

ووافق البرلمان خلال جلسته أمس، على تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

كما رفض المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الطلب المقدم من  المستشار النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية  لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائبة رانيا  السادات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق والمقيدة برقم 27 لسنة 2018-4 فحص أخذ  رأي المكتب الفني.

ورفض المجلس، أيضا  الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية  قبل النائب نبيل بولس شنودة  وشهرته نبيل بولس في القضية  رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكي والمقيدة رقم 37 لسنة 2020-1 .
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