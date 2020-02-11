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فن

عمر العبد اللات يحيي حفلا جماهريا في لندن

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:12 ص
عمر العبداللات
عمر العبداللات
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يغادر الفنان عمر العبد اللات إلى العاصمة البريطانية لندن لإحياء حفل جماهري كبير في قاعة "البايرن هول" برفقة فرقته الموسيقية، وذلك يوم 15 فبراير 2020.

 

ويحيي العبد اللات الحفل بهدف دعم مهرجان فلسطين في لندن، وتحقيق الأهداف الإنسانية المرسومة لريع المهرجان.

 

وأحيا عمر مجموعة من الحفلات الغنائية الجماهرية الناجحة في عدد من الدول العربية، كان آخرها حفل في مهرجان المجاز في الشارقة.


ويستقبل حاليًا موسمًا فنيًا حافلًا، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية ، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم لإحياء حفلين ضخمين في لوس أنجلوس.

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