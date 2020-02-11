AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب جهاد جريشة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:38 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
عمرو الحلوانى
انتقد الإعلامى أحمد شوبير اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى فى أزمة جهاد جريشة الحكم الدولى مع لجنة الحكام.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن موقف اتحاد الكرة سلبي للغاية فى أزمة جهاد جريشة مع لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لا بد من تدخل المسئولين فى الاتحاد والبحث عن حلول جذرية لـلأزمة الراهنة بين جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وجهاد جريشة.

وهاجم أحمد شوبير لجنة الحكام بعد قرارها الأخير بمنع جهاد جريشة من المشاركة فى البطولة العربية، موضحا أن الإصرار على عرقلة مسيرة الحكم الدولى الكبير أمر غير صحيح ولن يعود بالنفع على أحد.

وكانت لجنة الحكام قررت إيقاف جهاد جريشة وخضوعه للتحقيق بعد هجومه على اللجنة بسبب تراجعه فى ترتيب القائمة الدولية، واحتلاله المركز الثالث فى القائمة خلف إبراهيم نور الدين وأمين عمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة جهاد جريشة إلى التحقيق بعد شكوى ترتيب القائمة الدولية لـ الحكام

الأزمة تشتعل.. جهاد جريشة يهدد بالتصعيد لـ فيفا بعد إحالته إلى التحقيق

الجبلاية توقف الحكم المونديالي.. زلزال جهاد جريشة يضرب لجنة الغندور

5 أسباب تدين جهاد جريشة في تحقيق انضباط الجبلاية.. تفاصيل

ضربة جديدة.. استبعاد جهاد جريشة من الإعداد لـ كأس العالم 2022

قروا الفاتحة عليا..جهاد جريشة يكشف مخطط الغندور وعصام عبد الفتاح

ترشيحاتنا

سامية الطرابلسي تشعل السوشيال بفستان قصير

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

حقيقة العلاج بالقرآن.. الإفتاء ترد.. فيديو

مشهد مرعب لطائرة تتأرجح في الهواء بسبب قوة الرياح.. فيديو

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية..صور

بالزغاريد.. النساء يدلين بأصواتهن في الانتخابات التكميلية بمجلس النواب

بدء توافد أهالي الجيزة على الانتخابات النيابية التكميلية.. "صور"