أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب جهاد جريشة

انتقد الإعلامى أحمد شوبير اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى فى أزمة جهاد جريشة الحكم الدولى مع لجنة الحكام.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن موقف اتحاد الكرة سلبي للغاية فى أزمة جهاد جريشة مع لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لا بد من تدخل المسئولين فى الاتحاد والبحث عن حلول جذرية لـلأزمة الراهنة بين جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وجهاد جريشة.



وهاجم أحمد شوبير لجنة الحكام بعد قرارها الأخير بمنع جهاد جريشة من المشاركة فى البطولة العربية، موضحا أن الإصرار على عرقلة مسيرة الحكم الدولى الكبير أمر غير صحيح ولن يعود بالنفع على أحد.



وكانت لجنة الحكام قررت إيقاف جهاد جريشة وخضوعه للتحقيق بعد هجومه على اللجنة بسبب تراجعه فى ترتيب القائمة الدولية، واحتلاله المركز الثالث فى القائمة خلف إبراهيم نور الدين وأمين عمر.