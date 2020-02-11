أعضاء كنيست يهاجمون قرار عدم شطب ترشح النائب يزبك

هاجم عضو الكنيست عن حزب "كاحوال لافان" يائير لابيد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لعضو القائمة المشتركة هبة يزبك بالترشح لانتخابات الكنيست وعدم شطبها رغم موافقة لجنة الانتخابات.

وقال لابيد في مقابلة مع قناة كان "يجب ألا يكون هؤلاء الذين يعبرون عن التعاطف مع الشهداء في الكنيست".

وأضاف "حرية التعبير لا تعني أن الديمقراطية مسموح لها أن تتصرف ضد نفسها".

وتابع لابيد: "يجب ألا تكون في الكنيست.. لسنا ضد المواطنين العرب في إسرائيل".

أما رئيس حزب ميرتس نيتسان هورفيتش، فرفض ترشح يزبك، معتبرًا أنها ليست شريكة سياسية محتملة.

وادعى أن يزبك من حزب متطرف وليس كشريك.