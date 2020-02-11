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رياضة

طنطا يقرر منح لاعبيه راحة سلبية عقب مباراة إنبي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
قرر أيمن المزين، المدير الفني لنادي طنطا، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة أمس، الاثنين، أمام نادي إنبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.

وقرر الجهاز الفني لنادي طنطا عودة اللاعبين يوم الجمعة المقبل إلى التدريبات من جديد من أجل الاستعداد لخوض الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل نادي طنطا في معسكر مغلق يوم السبت المقبل من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين وتصحيح الأخطاء قبل انطلاق الدور الثاني، بالإضافة إلى خوض أحد اللقاءات الودية مع أحد أندية الدرجة الثانية.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "15 نقطة".
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