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مرأة

اشربها صح .. 5 نصائح ذهبية لتجنب مخاطرالقهوة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:23 م
5 نصائح ذهبية لتجنب
5 نصائح ذهبية لتجنب مخاطرالقهوة
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رضوى حسام
تعتبر القهوة من أكثر المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، فهي تساعد على الاستيقاظ لفترات طويلة، بالإضافة لمذاقها المميز واللذيذ، لكن هناك بعض المخاطر الصحية تنتج عن شرب القهوة.

وكشف موقع "  web md  " عن نصائح رائعة لتجنب مخاطر القهوة، وتشمل :

- عدم شرب القهوة بعد غروب الشمس، لأن ذلك قد يقلل من جودة النوم عند الشخص.
- عدم إضافة السكر إلى القهوة؛ لأنّ ذلك قد يُفقد القهوة فوائدها الصحية. 
- اختيار أنواع القهوة العضوية، لأنّها لا تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية التي قد تكون ضارّةً بالصحة. 
- تجنب شرب كمياتٍ كبيرةٍ من القهوة، وذلك لتجنب المعاناة من الأضرار الجانبية التي قد يسببها الإكثار من شربها. 
- إضافة القليل من القرفة إلى القهوة؛ حيث إنّ نكهتها مناسبةٌ للقهوة، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من الفوائد الصحية.
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