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مرأة

بعد إعلان الطوارئ بسبب كورونا.. فيروس يارا الغامض يهدد العالم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:22 م
فيروس يارا الغامض
فيروس يارا الغامض
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أسماء عبد الحفيظ
اكتشف مؤخرا فيروس يارا الغامض فى البرازيل بعد إعلان رفع حالات الطوارئ فى العالم بسبب فيروس كورونا ، ما تسبب في حالة من التشوش.

وقال موقع "SCIENCE ALERT" إن شكل الفيروس الجديد حير العلماء بعد ظهوره، حيث إن شكل الفيروس لا يعود لجينات معروفة ،تم جمعها من الأميبا في بحيرة اصطناعية في البرازيل أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادةً بالأميبا.


وأطلق الفريق البحثى على الفيروس اسم "Yaravirus"، "، ويعني "أم كل المياه" ويمثل شخصية جميلة مثل حورية البحر من الأساطير البرازيلية التي ستجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.

وأضاف الموقع أنه عندما قام العلماء بفحص تسلسل جينوم الفيروس yarav - وهي عبارة عن عملية تحديد تسلسل الحمض النووي الكامل الذي يتكون من كائن حي ،اكتشفوا أن أكثر من 90 % من جينات الفيروس لم يتم العثور عليها من قبل.
 
وقال جوناتاس أبراو، عالم الفيروسات بجامعة ميناس جيرايس الفيدرالية بالبرازيل، أننا ما زلنا فى حاجة للبحث بشكل أكبر عن فيروس يارا النتائج تشير إلى أن بعض البروتينات في فيروس يارا تشبه الموجودة في فيروس عملاق، ولكن لا يزال من غير الواضح مدى أرتباط الاثنين معًا.
فيروس يارا الغامض فيروس يارا الغامض
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