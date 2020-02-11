بعد إعلان الطوارئ بسبب كورونا.. فيروس يارا الغامض يهدد العالم

اكتشف مؤخرا فيروس يارا الغامض فى البرازيل بعد إعلان رفع حالات الطوارئ فى العالم بسبب فيروس كورونا ، ما تسبب في حالة من التشوش.





وقال موقع "SCIENCE ALERT" إن شكل الفيروس الجديد حير العلماء بعد ظهوره، حيث إن شكل الفيروس لا يعود لجينات معروفة ،تم جمعها من الأميبا في بحيرة اصطناعية في البرازيل أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادةً بالأميبا.









وأطلق الفريق البحثى على الفيروس اسم "Yaravirus"، "، ويعني "أم كل المياه" ويمثل شخصية جميلة مثل حورية البحر من الأساطير البرازيلية التي ستجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.





وأضاف الموقع أنه عندما قام العلماء بفحص تسلسل جينوم الفيروس yarav - وهي عبارة عن عملية تحديد تسلسل الحمض النووي الكامل الذي يتكون من كائن حي ،اكتشفوا أن أكثر من 90 % من جينات الفيروس لم يتم العثور عليها من قبل.