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رياضة

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:31 م
إبراهيموفيتش في تدريبات
إبراهيموفيتش في تدريبات ميلان
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ريهام بكير
يستعد اي سي ميلان ، لمواجهة يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا ، الخميس المقبل على ملعب السان سيرو بمدينة ميلانو.

ويعول العجوز ستيفان بيولي ، المدير الفني للميلان ، على زلاتان إبراهيموفيتش ، الكثير لتحقيق انتصار ويعيد الهيبة المفقودة لكبير قلعة اللومباردي ، فيما يقود يوفي المدرب المخضرم ، ماوريسيو ساري ، ويعتمد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المواجهة المرتقبة.

ويدخل ميلان اللقاء بعد مباراة عصيبة أمام انتر ميلان بالدوري ، الإيطالي ، حيث كان متقدمًا بهدفين في الشوط الأول، عن طريق أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 40 ،46، قبل أن ينجح الأفاعي في تحقيق ريمونتادا تاريخية، بتسجيله رباعية بتوقيع كل من مارسيلو بروزوفيتش، ماتياس فيتشينو، وستيفان دي فري، وروميلو لوكاكو بالدقائق 51، 54، 70، 94، أسفرت عن فوزهم بالثلاث نقاط.

كما خسر يوفنتوس أمام نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، يوم السبت الماضي، مما منح إنتر ميلان فرصة المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي، الذي حافظ عليه طوال الـ8 سنوات الماضية، بعد أن تقاسما الفريقان صدارة الكالتشيو برصيد 54 نقطة لكل منهما.
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