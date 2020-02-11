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فن

أحمد فهمي مع بومة.. والنجوم: دي شقاوة قديمة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:15 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
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محمد نحلة

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له مع بومة واقفة على كتفه عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام"، وحرص عدد من النجوم على التعليق له، منهم محمد سعد الذي كتب :" دي شقاوة قديمة دي". 


وقد تفاجأت  الفنانة هنا الزاهد بتسريحة زوجها الفنان أحمد فهمي، التي ظهر بها مؤخرًا، وقالت خلال لقائها في برنامج "The insider ": "أنا اتفاجئت وهو داخل عليا، قولتله إيه اللي إنت عملته في شعرك دا، شكله مش عاجبني خالص، مش بحب الحلاقة دي، فيه في النص زي الديك، هي كانت موضة بس أنا ما أقدرش استحمل".


وتابعت: "اللوك بتاع أحمد هو تحضير لفيلم جديد مع المخرج أحمد الجندي، هيجسد من خلاله أكتر من شخصية، اسمه السقوط في حلم سوسن".
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