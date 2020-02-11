AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر بلندن يبحث مع الوزير البريطاني للشرق الأوسط زيادة الاستثمارات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:07 م
السفير طارق عادل
السفير طارق عادل
Advertisements
أ ش أ
بحث السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط الدكتور أندرو موريسون أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والجهود الجارية لتعزيز العلاقات المصرية البريطانية على المستويات المختلفة في ضوء نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لندن الشهر الماضي. 


وذكرت الخارجية اليوم ان الجانبين ناقشا كذلك سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية فى مصر، فضلًا عن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 


ورحب الوزير البريطاني بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في أعقاب مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة إفريقيا- بريطانيا للاستثمار التي استضافتها لندن شهر يناير الماضي، والمقابلات التي عقدها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسئولين البريطانيين خلال الزيارة.


وأكد على اهتمام بلاده بأن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية البريطانية على مختلف الأصعدة بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير وبوت جملي.. زينة فى إطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

باهر السعيد يكشف حقيقة حفاضات الأطفال المسرطنة

نفس يوم مواجهة الأهلى وصن داونز.. مرتضى منصور: الزمالك يتمسك بمواجهة الترجي يوم 29 فبراير

لا تستسلم.. رسالة غامضة من كهربا

منظمة الصحة العالمية تطلق اسما جديدا على فيروس كورونا.. تعرف عليه

لماذا سقط محمد هنيدي أرضا.. اعرف السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور