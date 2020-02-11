سفير مصر بلندن يبحث مع الوزير البريطاني للشرق الأوسط زيادة الاستثمارات

بحث السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط الدكتور أندرو موريسون أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والجهود الجارية لتعزيز العلاقات المصرية البريطانية على المستويات المختلفة في ضوء نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لندن الشهر الماضي.









وذكرت الخارجية اليوم ان الجانبين ناقشا كذلك سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية فى مصر، فضلًا عن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.









ورحب الوزير البريطاني بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في أعقاب مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة إفريقيا- بريطانيا للاستثمار التي استضافتها لندن شهر يناير الماضي، والمقابلات التي عقدها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسئولين البريطانيين خلال الزيارة.









وأكد على اهتمام بلاده بأن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية البريطانية على مختلف الأصعدة بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.