أجندة الحوادث غدا.. إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مذبحة كرداسة.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليونا

الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع

محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

الحكم على المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

الحكم فى طعون "الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية"

محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن عمدًا بالساحل

محاكمة صيدلى بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحى





تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائى صيدلى، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى.





وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم "طه محمد"، كيميائى صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه فى غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه )، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالساحل.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.





وأسندت النيابة للمتهمين " مؤمن كامل، محمود كامل، مصطفى كامل"، تهمة قتل المجنى عليه "عبد الرحيم محمود"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدو العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطواة، كزلك"، وما أن ظفرو به حتى قام المتهم الأول والثانى بتوجيه عدة ضربات له فى أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط أرضًا، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار نارى من "فرد خرطوش"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.





وتصدر محكمة النقض، حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير حسني النية فى اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حكمها على المتهمين في "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم، بسكرتارية وائل عبد المقصود.





كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات، والمتهم الثانى في القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستثمار العقارى بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقاف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة عمرو أشرف الهراس، مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و 862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد على.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتبالفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حكمها علي المتهم "أحمد.ن"، فى اتهامه بتزوير محررات رسمية.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و هيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد على.





وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ن"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى، بطاقة رقم قومى والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الرسمية وذلك بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتدوين بياناته ومهره بعلامات مقلدة، فتمت الجريمة بناءً على هذا.





تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".





كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه .

وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة ، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، و سهام أ م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 ل 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.