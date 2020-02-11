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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مصرع 17 إرهابيا فى شمال سيناء.. السودان يقرر تسليم البشير لـ الجنائية الدولية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:38 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية  نستعرضها من خلال التقرير التالي:


استمرارًا لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والتى تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد .


ذكرت وكالة "فرانس 24" أن السودان وافق على تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على تهم ارتكاب جرائم حرب.


أعرب رمضان ربيع عبد العزيز، والد الطفلة "ياسمين"، عن سعادته بأن ابنته المولودة أصبحت رقم "100 مليون" من تعداد السكان داخل مصر.


اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبه الأول في قطر، الذي أقيم بملعب جامعة قطر الدوحة استعدادا للسوبر الإفريقي بتقسيمة في منتصف الملعب بدون مشاركة حراس المرمى بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.


تواصل تداعيات أزمة واقعة الفنان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف عن العمل والمسحوبة رخصته، على خلفية المشاهد التي نشرها "رمضان" داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات يدعي أنه يقودها بنفسه، تواصل فرض نفسها على الساحة بتوالي الأحداث بخروج تصريحات متبادلة بين الطرفين من خلال نافذة السوشيال ميديا.


عقد اجتماع تنسيقي مع الفريق التفاوضي المصري الذى يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة و خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية للنظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف فى المواقف بين الدول الثلاث.


قال كابتن أشرف أبو اليسر الموقوف عن العمل والمسحوب رخصته بسبب أزمته مع الفنان محمد رمضان الأخيرة إنه لم يطلب أي مبالغ مالية من محمد رمضان ، قائلا: أنا لم أطلب منه شيئا ولا مليما ولو حد عنده حاجة تثبت دا يطلعها.


أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه لم يتم حسم لعب مباراة  الاهلي والزمالك في الدوري المصري في موعدها، وتم تأجيل مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز.


كشف الفنان حسن شاكوش عن حقيقة مشاجرته مع حمو بيكا من خلال برنامج " نفسنة " المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس .


أثار الخطأ الطبي الذي تعرضت له الفنانة الكبيرة شويكار، جدلًا داخل الوسط الفني؛ خاصةً بعد أن تسبب في إعاقتها عن الحركة، ويبدو أن مسلسل الأخطاء الطبية الذي يتعرض له النجوم لم تنتهِ، حيث تسبب بعضها فى أزمة صحية شديدة، وبعضها الآخر أودى بحياته.


شارك محمد هنيدي عبر " تويتر" فيديو من كواليس تصوير أحد  مشاريعه الدعائية، وظهر في الفيديو وهو يسقط أرضًا بعد محاولة رفعه للأثقال المتواجدة فى الإعلان. 
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