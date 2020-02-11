أول رد من الطيار المفصول على فيديو محمد رمضان المحذوف.. فيديو

قال كابتن أشرف أبو اليسر الموقوف عن العمل والمسحوب رخصته بسبب أزمته مع الفنان محمد رمضان الأخيرة إنه لم يطلب أي مبالغ مالية من رمضان ، قائلا: أنا لم أطلب منه شيئا ولا مليما ولو حد عنده حاجة تثبت دا يطلعها.





وأضاف خلال فيديو أرسله لصدى البلد أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد أصدقاء محمد رمضان يسمى سعيد إمام، وعرض عليه خلال المكالمة أن يتقدم للعمل في إحدى شركات الطيران ورفض على الفور.





وأكمل قائلا: الفنان وصاحبه نسيا أنني موقوف عن العمل مدى الحياة ولا يحق لي العمل في أي شركة أخرى.





واختتم حديثه: ياريت الكلام دا يوصل لمحمد رمضان.



