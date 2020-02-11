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أخبار البلد

أول رد من الطيار المفصول على فيديو محمد رمضان المحذوف.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:56 م
قال كابتن أشرف أبو اليسر الموقوف عن العمل والمسحوب رخصته بسبب أزمته مع الفنان محمد رمضان الأخيرة إنه لم يطلب أي مبالغ مالية من رمضان ، قائلا: أنا لم أطلب منه شيئا ولا مليما ولو حد عنده حاجة تثبت دا يطلعها.

وأضاف خلال فيديو أرسله لصدى البلد أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد أصدقاء محمد رمضان يسمى سعيد إمام، وعرض عليه خلال المكالمة أن يتقدم للعمل في إحدى شركات الطيران ورفض على الفور.

وأكمل قائلا: الفنان وصاحبه نسيا أنني موقوف عن العمل مدى الحياة ولا يحق لي العمل في أي شركة أخرى.

واختتم حديثه: ياريت الكلام دا يوصل لمحمد رمضان.

جدير بالذكر أن محمد رمضان منذ قليل نشر فيديو علق فيه على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسبب رمضان مدى الحياة.


وقال في الفيديو إنه تواصل  بأحد أصدقائه مدير في شركة للطيران الخاص، وسرد له القصة وطلب منه إرسال السيرة الذاتية للطيار،  وسيتم عودته لعمله في خلال أسبوع.


وتابع أن الطيار رفض إرسال السيرة الذاتية له بحجة أن رخصته تم سحبها، ولم يتمكن من مزاولة مهنته مجددا، وأرسل الطيار المحامي الخاص به وجلس مع محاسب الفنان محمد رمضان وأبلغه بأن الطيار أشرف أبو اليسر كان متبقي له 3 سنوات قبل المعاش.


وأشار إلى أنه تم احتساب الثلاث سنوات بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتم تقدير مبلغ مالي تعويضا للطيار بقيمة 9 ملايين ونصف مليون جنيه.


ولكن بعد دقائق من نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قام رمضان بحذفه، وهو ما أثار استغراب الجمهور، فلماذا حذف الفيديو؟ 


وكان قد قال أبو اليسر فى أحد تصريحاته التلفزيونية: "محمد رمضان لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به إن محمد رمضان قفل بيوت ناس".

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