لماذا حذف محمد رمضان الفيديو الخاص بالطيار الموقوف؟

نشر محمد رمضان منذ قليل فيديو يعلق فيه على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسبب رمضان مدى الحياة.

وقال في الفيديو إنه تواصل بأحد أصدقائه مدير في شركة للطيران الخاص، وسرد له القصة وطلب منه إرسال السيرة الذاتية للطيار، وسيتم عودته لعمله خلال أسبوع.

وتابع أن الطيار رفض إرسال السيرة الذاتية له بحجة أن رخصته تم سحبها، ولم يتمكن من مزاولة مهنته مجددا، وأرسل الطيار المحامي الخاص به وجلس مع محاسب الفنان محمد رمضان وأبلغه بأن الطيار أشرف أبو اليسر كان متبقي له 3 سنوات قبل المعاش.

وأشار إلى أنه تم احتساب الثلاث سنوات بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتم تقدير مبلغ مالي تعويضا للطيار بقيمة 9 ملايين ونصف مليون جنيه".

ولكن بعد دقائق من نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي قام رمضان بحذفه، وهو ما أثار استغراب الجمهور، فلماذا حذف الفيديو؟

وكان قد قال أبو اليسر فى أحد تصريحاته التلفزيونية:" محمد رمضان لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به إن محمد رمضان قفل بيوت ناس".