كالاس تعرب عن قلقها إزاء انتهاك وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أعربت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اتصال هاتفي أجرته، اليوم /الأحد/، مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن الجانبين بحثا الوضع الإقليمي الذي يشهد تطورات سريعة، كما شددت كالاس على ضرورة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة جراء تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وأعربت الدبلوماسية الأوروبية عن تقديرها للجهود الحثيثة التي بذلتها باكستان، والتي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وخلال الاتصال، أطلع دار، كالاس على الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها باكستان، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.