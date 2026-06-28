دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا الغربي بسوريا

أفادت مصادر محلية من محافظة درعا السورية بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وفي سياق آخر ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن قواتها نفذت غارة جوية دقيقة في 19 يونيو استهدفت شمالي غرب سوريا، وأسفرت عن مقتل قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان للقيادة، أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل "علي حسين" أحد أبرز قادة التنظيم في المنطقة.

وأكدت "سنتكوم" أن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتفكيك شبكات الإرهاب وضرب قدرات التنظيم، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول هوية القتيل أو الظروف المحيطة بالغارة.