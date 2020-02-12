لسبب تافه.. سيدة أربعينية تنهي حياة جارها بطريقة بشعة

مشاكل الجيران والخلافات المستمرة؛ من الأمور الشائعة في أي مكان، ولكن الغريب هي نهاية الخلاف بقتل أحد الجيران للآخر.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إحدى السيدات قد حولت خلافا مع جارها إلى جريمة قتل، ويرجع بداية هذا الخلاف إلى يوليو الماضي حين فشلت كل محاولات السيدة البريطانية لبيع شقتها في إحدى العمارات بالطابق الثامن؛ وذلك بسبب إهمال جارها لحديقة المنزل.