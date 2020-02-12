لسبب تافه.. سيدة أربعينية تنهي حياة جارها بطريقة بشعة

مشاكل الجيران والخلافات المستمرة؛ من الأمور الشائعة في أي مكان، ولكن الغريب هي نهاية الخلاف بقتل أحد الجيران للآخر.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إحدى السيدات قد حولت خلافا مع جارها إلى جريمة قتل، ويرجع بداية هذا الخلاف إلى يوليو الماضي حين فشلت كل محاولات السيدة البريطانية لبيع شقتها في إحدى العمارات بالطابق الثامن؛ وذلك بسبب إهمال جارها لحديقة المنزل.
وبحسب تحقيق الشرطة فإن ديبي فوكسويل (40 عامًا) شنت هجومًا بلا رحمة على جارها، لويز لوتز، بعد سنوات طويلة من الخلاف حول حدود منزلهما في شارع خط الأشجار، في ويلوين جاردن سيتي.
ويقال إن المواجهة بدأت عندما استخدم "لويز"، صندوقًا؛ لسد الفجوة بين حدود منزليهما، واستخدمت "منجل"، ولكن حين نشب الخلاف بينهما، استخدمت المنجل وقتلته بلا رحمة، وخلال تحقيقات الشرطة؛ لم تنكر السيدة تهمتها وقالت إنها قتلته بغير عمد.
وخلال التحقيق في القضية أمام محكمة التاج في سانت ألبانز، قال المدعي العام آلان بليك، إن المتهمة، قد استخدمت أدوات لتحطيم الصالة لجارها، ولحقت به وضربته حتى الموت، بمجرفة حديقة، في رأسه، والتي تسببت في جروح خطيرة ونزف الكثير من الدماء حتى الموت.