رشوان توفيق: «المال والبنون» من أعظم الأعمال الدرامية في التليفزيون.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق، إن مسلسل المال والبنون كان من أعظم الأعمال الدرامية التى شهدها التليفزيوني المصري بسبب اشتراك كبار النجوم به، كما أن الإخراج كان شيئًا عظيمًا به.





وأضاف الفنان رشوان توفيق، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن دوره فى مسلسل المال والبنون من الأدوار الهامة والمحسوبة فى مشواره الفني.





وتابع الفنان رشوان توفيق، أن مسلسل المال والبنون كان مسلسلا جيدا من حيث النص والممثلين المشاركين به.





وأوضح الفنان رشوان توفيق، أن عودته لخشبة المسرح كانت بمثابة إعادة لروحه مرة أخرى وأن موافقته للعودة إلى العمل المسرحي من جديد من خلال مسرحية (حب رايح جاي) كانت بسبب النص الرائع المكتوب والدراما التي يعتمد عليها ولكن مقدمة بشكل مختلف وبالاشتراك مع مجموعة مختلفة من الممثلين الشباب الموهوبين.



