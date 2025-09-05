قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
أخبار البلد

طلاب الثانوية العامة.. اليوم آخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة

نهلة الشربيني

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن اليوم الجمعة الموافق 5  سبتمبر 2025، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة، حيث سيُغلق الموقع في تمام الساعة 7 مساءً.

وأكد مكتب التنسيق أنه لن يتم مد فترة تسجيل الرغبات، ويدعو جميع الطلاب إلى سرعة الانتهاء من إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل الموعد المحدد لغلق التسجيل.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

هناك عدة خطوات على الطالب اتباعها أثناء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وهي كالآتي:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
-يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
-يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
-ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.
بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.
-يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.
-ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي الخاص به حيث يكون موقع التنسيق مفتوحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.  

تنسيق الجامعات والمعاهد الجمعة اليوم الأخير المرحلة الثالثة للثانوية العامة

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الحصاد الأسبوع لوزارة التنمية المحلية

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عرب المدابغ

محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من تطوير عرب المدابغ

صورة أرشيفية

مبدعو مصر يلتقون على أرض الفيروز.. الثقافة تطلق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش الأحد المقبل

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

