طلاب الثانوية العامة.. اليوم آخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة، حيث سيُغلق الموقع في تمام الساعة 7 مساءً.

وأكد مكتب التنسيق أنه لن يتم مد فترة تسجيل الرغبات، ويدعو جميع الطلاب إلى سرعة الانتهاء من إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل الموعد المحدد لغلق التسجيل.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

هناك عدة خطوات على الطالب اتباعها أثناء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وهي كالآتي:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

-يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

-ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.

-يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.

-ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي الخاص به حيث يكون موقع التنسيق مفتوحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.