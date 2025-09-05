قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
أمينة الدسوقي

يترقب عشاق الكرة الإفريقية والعربية اليوم مواجهة قوية تجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

وتأتي المباراة وسط أجواء من الترقب والحماس، خاصة بعد النتائج القوية التي حققها "الفراعنة" منذ بداية مشوارهم في التصفيات.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا

تقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف المواجهة ملعب القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري ضخم يصل إلى 50 ألف مشجع، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

يمكن متابعة المباراة بث مباشر مجانا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports)، وتحديدًا عبر قناة ON Time Sports 1

مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى الآن

حقق منتخب مصر نتائج مميزة خلال أول 6 جولات من التصفيات:

مصر 6-0 جيبوتي (الجولة الأولى)

سيراليون 0-2 مصر (الجولة الثانية)

مصر 2-1 بوركينا فاسو (الجولة الثالثة)

غينيا بيساو 1-1 مصر (الجولة الرابعة)

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويليه:

بوركينا فاسو – 11 نقطة

سيراليون – 9 نقاط

غينيا بيساو – 7 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني

رامي ربيعة

خالد صبحي، محمد ربيعة

محمد حمدي

خط الوسط:

حمدي فتحي

أحمد سيد "زيزو"

محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم:

محمد صلاح

مصطفى محمد

عمر مرموش

أجواء المباراة المرتقبة

يعتمد منتخب مصر على عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يعزز صدارته للمجموعة، فيما يطمح منتخب إثيوبيا إلى الخروج بنتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة.

وتعد المباراة اختبارا حقيقيا للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، خاصة مع تصاعد مستوى المنافسين في المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى – تصفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا)

مصر

بوركينا فاسو

سيراليون

غينيا بيساو

إثيوبيا

جيبوتي

منتخب مصر مصر منتخب إثيوبيا التصفيات الإفريقية كأس العالم 2026 مباراة مصر ضد إثيوبيا منتخب مصر الأول لكرة القدم

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بوتين

بوتين يشارك بالقمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"

أرشيفي

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم مقتل القيادي بحركة حماس نور الدين دبابش

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

