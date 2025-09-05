موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإفريقية والعربية اليوم مواجهة قوية تجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

وتأتي المباراة وسط أجواء من الترقب والحماس، خاصة بعد النتائج القوية التي حققها "الفراعنة" منذ بداية مشوارهم في التصفيات.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا

تقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف المواجهة ملعب القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري ضخم يصل إلى 50 ألف مشجع، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

يمكن متابعة المباراة بث مباشر مجانا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports)، وتحديدًا عبر قناة ON Time Sports 1

مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى الآن

حقق منتخب مصر نتائج مميزة خلال أول 6 جولات من التصفيات:

مصر 6-0 جيبوتي (الجولة الأولى)

سيراليون 0-2 مصر (الجولة الثانية)

مصر 2-1 بوركينا فاسو (الجولة الثالثة)

غينيا بيساو 1-1 مصر (الجولة الرابعة)

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويليه:

بوركينا فاسو – 11 نقطة

سيراليون – 9 نقاط

غينيا بيساو – 7 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني

رامي ربيعة

خالد صبحي، محمد ربيعة

محمد حمدي

خط الوسط:

حمدي فتحي

أحمد سيد "زيزو"

محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم:

محمد صلاح

مصطفى محمد

عمر مرموش

أجواء المباراة المرتقبة

يعتمد منتخب مصر على عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يعزز صدارته للمجموعة، فيما يطمح منتخب إثيوبيا إلى الخروج بنتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة.

وتعد المباراة اختبارا حقيقيا للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، خاصة مع تصاعد مستوى المنافسين في المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى – تصفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا)

مصر

بوركينا فاسو

سيراليون

غينيا بيساو

إثيوبيا

جيبوتي