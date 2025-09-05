فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت نرمين الفقي ، مرتدية فستان طويل ولافت باللون الكحلي ، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نرمين الفقي ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد نرمين الفقي، في المكياج الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة نرمين الفقي