وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
قائد سلاح المسيرات الأوكراني: هاجمنا مصفاة ريازان الروسية لتكرير النفط

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قائد سلاح المسيرات الأوكراني، قال إننا "هاجمنا مصفاة ريازان الروسية لتكرير النفط".
 

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 26 من أصل 35 دولة مشاركة في "تحالف الراغبين" أعلنت دعمها للضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن روسيا تعمل بشكل منهجي على تقويض كل فرص السلام.

وقال زيلينسكي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول استغلال زيارته المرتقبة إلى الصين كـ"تفويض جديد لمواصلة الحرب"، مشددًا على أن أوكرانيا ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية، حيث يتم إنتاج 60% من الأسلحة المستخدمة في الحرب محليًا.

وأضاف أن كييف باتت تمتلك تصورًا واضحًا للإطار العام المتعلق بالضمانات الأمنية، في وقت يواصل فيه "تحالف الراغبين" مساعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل ممارسة ضغوط إضافية على موسكو لوقف عدوانها.

ويرى مراقبون أن تركيز زيلينسكي على إنتاج الأسلحة محليًا يعكس تحوّلًا في الاستراتيجية الأوكرانية نحو تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي طويل الأمد، خاصة مع تزايد النقاشات في الغرب حول كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

ويشير محللون إلى أن تحذير زيلينسكي من استخدام بوتين زيارته للصين كورقة سياسية، يسلط الضوء على تنامي القلق الأوكراني من تقارب روسي–صيني قد يمنح موسكو متنفسًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ويعقّد جهود الغرب لإجبارها على تقديم تنازلات في مسار السلام.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

