سموحة يتقدم بالهدف الثاني في الوقت القاتل على بيراميدز
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار السيارات| عيوب جيب وعودة أسطورة ماكلارين وترامب يطلق سباقات الشوارع

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

​قررت ماكلارين الاحتفاء بتاريخها العريق في حلبات السباق عبر إطلاق 10 نسخًا حصرية فقط من سياراتها المكشوفة، والتي تأتي باللون البرتقالي التاريخي للعلامة. تهدف هذه الخطوة لاستحضار أمجاد الفورمولا 1 وتقديم تجربة قيادة استثنائية لمن يبحث عن التميز، حيث تجمع السيارات بين الأداء الجبار والتصميم الذي يخلد ذكرى الانتصارات الكبرى تخليدًا رائعًا.

جيب تواجه عيبًا خطيرًا في 80,000 سيارة جراند شيروكي

​أعلنت شركة جيب عن اكتشاف خلل فني يهدد سلامة 80,000 سيارة من طراز جراند شيروكي، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا من مراكز الخدمة. يتعلق العيب بأنظمة قد تؤثر على ثبات المركبة، مما دفع الشركة لإصدار تحذيرات رسمية للملاك لضمان فحص سياراتهم فحصًا دقيقًا وتجنب وقوع أي حادث مروعًا على الطرقات نتيجة هذا الخلل الهندسي.

بمقبض الباب.. تسلا تبتكر طريقة مثالية لأسرع شحن سيارة كهربائية

في ابتكار ذكي جدًا، كشفت تسلا عن تقنية جديدة تدمج نظام الشحن مع مقابض الأبواب، مما يسهل عملية الربط ويزيد من سرعة تدفق الطاقة. تهدف هذه الفكرة لتقليل زمن الانتظار وجعل تجربة الشحن أكثر سلاسة، وهو ما يعكس سعي تسلا الدائم لتطوير حلولًا تقنية تضعها في مقدمة سوق السيارات الكهربائية العالمي.

سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

​حققت سيارة مازدا من فئة SUV إنجازًا تاريخيًا غير مسبوقًا بعد تفوقها في اختبارات أداء وقوة تحمل قاسية جدًا. يعزز هذا النجاح من مكانة مازدا في سوق سيارات الدفع الرباعي، حيث أثبت الطراز الجديد كفاءة عالية في استهلاك الوقود مع الحفاظ على قوة المحرك، مما يجعله خيارًا مفضلًا للعائلات والباحثين عن الاعتمادية.

«تسلا» تعالج أكبر عيوب «موديل Y».. سيارة جديدة بسعر تنافسي

​استجابت تسلا لآراء العملاء وطرحت نسخة محدثة من "موديل Y" تعالج فيها مشكلات نظام التعليق والضوضاء داخل المقصورة التي اشتكى منها البعض سابقًا. تأتي السيارة الجديدة بـسعرًا تنافسيًا لجذب شريحة أكبر من المشترين، مع تحسينات برمجية تجعل القيادة أكثر راحة وأمانًا، مما يضمن استمرار هيمنة هذا الطراز على المبيعات عالميًا.

ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن

​أصدر الرئيس ترامب قرارًا بتنظيم 1 سباق شوارع لسيارات "إندي كار" في قلب العاصمة واشنطن، في خطوة تهدف لتنشيط السياحة وإبراز قوة الرياضة الميكانيكية في أمريكا. من المتوقع أن يجذب السباق آلاف المشجعين ويحول شوارع واشنطن إلى حلبة عالمية، مما يمثل حدثًا رياضيًا واقتصاديًا ضخمًا يغير ملامح الفعاليات في المدينة.

