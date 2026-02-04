أخبار السيارات| عيوب جيب وعودة أسطورة ماكلارين وترامب يطلق سباقات الشوارع

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​قررت ماكلارين الاحتفاء بتاريخها العريق في حلبات السباق عبر إطلاق 10 نسخًا حصرية فقط من سياراتها المكشوفة، والتي تأتي باللون البرتقالي التاريخي للعلامة. تهدف هذه الخطوة لاستحضار أمجاد الفورمولا 1 وتقديم تجربة قيادة استثنائية لمن يبحث عن التميز، حيث تجمع السيارات بين الأداء الجبار والتصميم الذي يخلد ذكرى الانتصارات الكبرى تخليدًا رائعًا.

​أعلنت شركة جيب عن اكتشاف خلل فني يهدد سلامة 80,000 سيارة من طراز جراند شيروكي، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا من مراكز الخدمة. يتعلق العيب بأنظمة قد تؤثر على ثبات المركبة، مما دفع الشركة لإصدار تحذيرات رسمية للملاك لضمان فحص سياراتهم فحصًا دقيقًا وتجنب وقوع أي حادث مروعًا على الطرقات نتيجة هذا الخلل الهندسي.

في ابتكار ذكي جدًا، كشفت تسلا عن تقنية جديدة تدمج نظام الشحن مع مقابض الأبواب، مما يسهل عملية الربط ويزيد من سرعة تدفق الطاقة. تهدف هذه الفكرة لتقليل زمن الانتظار وجعل تجربة الشحن أكثر سلاسة، وهو ما يعكس سعي تسلا الدائم لتطوير حلولًا تقنية تضعها في مقدمة سوق السيارات الكهربائية العالمي.

​حققت سيارة مازدا من فئة SUV إنجازًا تاريخيًا غير مسبوقًا بعد تفوقها في اختبارات أداء وقوة تحمل قاسية جدًا. يعزز هذا النجاح من مكانة مازدا في سوق سيارات الدفع الرباعي، حيث أثبت الطراز الجديد كفاءة عالية في استهلاك الوقود مع الحفاظ على قوة المحرك، مما يجعله خيارًا مفضلًا للعائلات والباحثين عن الاعتمادية.

​استجابت تسلا لآراء العملاء وطرحت نسخة محدثة من "موديل Y" تعالج فيها مشكلات نظام التعليق والضوضاء داخل المقصورة التي اشتكى منها البعض سابقًا. تأتي السيارة الجديدة بـسعرًا تنافسيًا لجذب شريحة أكبر من المشترين، مع تحسينات برمجية تجعل القيادة أكثر راحة وأمانًا، مما يضمن استمرار هيمنة هذا الطراز على المبيعات عالميًا.

​أصدر الرئيس ترامب قرارًا بتنظيم 1 سباق شوارع لسيارات "إندي كار" في قلب العاصمة واشنطن، في خطوة تهدف لتنشيط السياحة وإبراز قوة الرياضة الميكانيكية في أمريكا. من المتوقع أن يجذب السباق آلاف المشجعين ويحول شوارع واشنطن إلى حلبة عالمية، مما يمثل حدثًا رياضيًا واقتصاديًا ضخمًا يغير ملامح الفعاليات في المدينة.