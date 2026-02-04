«تسلا» تعالج أكبر عيوب «موديل Y» .. سيارة جديدة بسعر تنافسي

في خطوة ذكية تلت إعلانها عن إيقاف إنتاج طرازي "موديل S" و"موديل X"، أطلقت شركة “تسلا” نسخة جديدة من سيارتها الأكثر مبيعًا "موديل Y" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشمل التحديث إلغاء مسمى "Standard" من الفئة الأساسية، واستبداله بفئة دفع كلي (AWD) جديدة كليًا يبدأ سعرها من 41,990 دولارًا أمريكيًا.

ويمثل هذا القرار خفضًا كبيرًا في التكلفة؛ حيث أصبح بإمكان العملاء الآن الحصول على ميزة الدفع الكلي بسعر أقل بنحو 7,000 دولار عما كان عليه الحال سابقًا، مما يحل معضلة السعر المرتفع التي كانت تواجه الراغبين في نظام الدفع الرباعي.

«تسلا» موديل Y لعام 2026 بأداء خارق

تعد هذه النسخة الجديدة بمثابة "طوق نجاة" لسكان الولايات والمناطق ذات الطقس البارد، حيث يعد نظام الدفع الكلي (AWD) ضرورة لا غنى عنها للقيادة الآمنة فوق الجليد.

ورغم أن المدى الكهربائي لهذه الفئة قد تراجع قليلًا مقارنة بالفئة الأساسية السابقة، إلا أنها تقدم أداءً وتسارعًا يتفوق بمراحل على الطرازات ذات الدفع الخلفي.

وتستهدف تسلا من خلال هذا التسعير الجديد منافسة طرازات قوية مثل “فورد موستانج ماش-إي” و"شيفروليه إكوينوكس EV"، واضعة "موديل Y" في موقع قيادي من حيث القيمة مقابل الأداء.

تعزيز الكفاءة ومواجهة المنافسين لعام 2026

يأتي إطلاق هذه الفئة في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية لعام 2026 تحديات اقتصادية وتنافسية كبرى.

ومن خلال توفير الدفع الكلي بسعر يقترب من حاجز الـ 40,000 دولار، تسعى تسلا لجذب شريحة واسعة من المترددين الذين كانوا يتجهون للمنافسين بسبب فارق السعر.

يعكس هذا التحول مرونة الشركة في إعادة هندسة تكاليف الإنتاج لضمان بقاء "موديل Y" السيارة الكهربائية المفضلة عالميًا، مع الحفاظ على مستويات تكنولوجية تضمن تجربة قيادة آمنة وممتعة في كافة الظروف الجوية.