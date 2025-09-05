سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

استقر سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بأول تعاملات له صباح اليوم اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025 في محلات الصاغة المصرية.

سعر أعلي عيار ذهب اليوم

جاء أشهر جرام ذهب اليوم وهو من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة.

آخر تحديث لأقل سعر عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء.

استقرار الذهب اليوم

استمر استقرار سعر الذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-9-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة

ومع مستهل تعاملات اليوم، ثبت سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر بعد زيادة سجلها علي مدار الاسبوعين الماضيين.

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب أمس الخميس على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة مقدار 125 جنيه في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5474 جنيه للبيع و 5502 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4105 جنيه للبيع و 4127 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيه للبيع و 3210 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3552 دولار للبيع و 3554 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و 38.52 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.

ترقب في الأسواق

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، في وقت يزداد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة.

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.91% إلى 3527.13 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 3578.50 دولارًا، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3583.70 دولارًا بتراجع 0.44%.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 سبتمبر الجاري، إذ يسعر المتعاملون احتمالًا يصل إلى 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ92% قبل صدور بيانات الوظائف الأخيرة.

وتزامن ذلك مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بخفض الفائدة وناقش علنًا إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى مساعيه لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك الشهر الماضي.

كما أثارت إدارة ترامب جدلاً واسعًا بعد إعلانها نيتها التوجه للمحكمة العليا لإصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي، ما أضاف مزيدًا من القلق للأسواق العالمية.

وهذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي يواصل حركته الصاعدة مدعومًا بالتوترات الاقتصادية ومخاوف المخاطرة في الأسواق العالمية.